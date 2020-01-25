РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. Домодедовскому детскому хоспису подарили большой рояль с мультимедийной самоигровой системой, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.
«Домодедовский хоспис получил в подарок музыкальный инструмент – большой рояль марки PianoDisc производства США, оснащенный мультимедийной самоигровой системой IQ Premium c IPad-управлением», – говорится в сообщении.
Подарок преподнес основатель и руководитель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Первым на рояле сыграл джазовый пианист Российской академии музыки имени Гнесиных Марк Сандлер.
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