РИАМО (МЫТИЩИ) – 25 янв. В театре ФЭСТ в Мытищах отметят двумя постановками 160-летний юбилей писателя Антона Чехова, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«29 января, в день рождения писателя, театр отмечает его 160-летний юбилей сразу двумя спектаклями: «Антон Чехов. Рассказики» в 16:00 и «Вишневый сад» в 19:00. А тот, кто хочет приобщиться к Чехову в феврале, может приобрести билеты на показы спектакля «Антон Чехов. Расказики» 12 и 18 февраля, начало в 19:00», – говорится в сообщении.

Самый крупный муниципальный театр Подмосковья - мытищинский театр ФЭСТ – родился ровно через 90 лет после МХТ, в 1988 году. А вот произведения Чехова встретились со сценой этого театра только 10 лет назад. Тогда в России отмечался 150-летний юбилей классика, и два актера ФЭСТа – Антон Кузьменко и Сергей Гришаков – решили отметить это событие выпуском спектакля «Антон Чехов. Рассказики».

«Самостоятельная актерско-режиссерская работа стала одним из самых востребованных спектаклей в репертуаре театра: за 10 лет своего существования он был сыгран почти полторы сотни раз. Актеры читают и разыгрывают перед зрителями пять чеховских рассказов, вплетая их в историческое расследование судьбы той самой легендарной чеховской «Чайки». Авторам и исполнителям спектакля за час с небольшим удается показать разные грани гения русского классика и даже дать возможность зрителям поучаствовать в спектакле в качестве персонажей», – добавляется в материале.

В 2011 году режиссер Алексей Курганов осуществил в ФЭСТе постановку «Трех сестер». И это уже драма, а не забавные «Рассказики». Пьеса заставляет и задуматься, и погрустить. Но и тут тонкий чеховский юмор все равно не дает зрителю впасть в беспробудную меланхолию. В позапрошлом году «Три сестры» ФЭСТ были показаны в Таганрогском театре (том самом, который в юности любил посещать сам Чехов), где спектаклю дали такую рецензию: «Это – тот самый, наш Чехов, которого мы любим».

В ноябре прошлого года театр представил публике свой вариант «Вишневого сада» – последней пьесы Чехова, ставшей одновременно итогом жизни и творчества автора и вершиной эволюции классической русской драматургии. Спектакль был поставлен режиссером Дмитрием Скотниковым на новой площадке ФЭСТа – «Сцене под крышей». Попасть на эту премьеру достаточно сложно – билеты раскуплены на несколько спектаклей вперед.