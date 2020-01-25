В 22:44 на Бутырской улице в районе дома 84 произошло столкновение шести единиц транспортных средств. В результате дорожной аварии погиб один человек, еще двое пострадали.
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В 22:44 на Бутырской улице в районе дома 84 произошло столкновение шести единиц транспортных средств. В результате дорожной аварии погиб один человек, еще двое пострадали.
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