РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 янв. В Королеве пенсионерка попала под колеса автобуса на остановке, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

ДТП произошло 23 января около 20:00 на остановке на Болшевском шоссе.

«Водитель компании «Домтрансавто» перед началом движения от остановки не убедился в том, что закончил посадку и высадку пассажиров, и начал движение. В результате 59-летняя женщина, выхрдившая из автобуса, упала», - сказал Адамов.

Женщина доставлена в городскую больницу с диагнозом «закрытый перелом правой голени и шейки правого бедра».

«По данному факту проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», - добавил Адамов.