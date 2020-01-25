РИАМО - 25 янв. В субботу на территории Москвы ожидается сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду, мокрый снег и гололедица, горожан призвали к осторожности, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13 до 21 часа 25 января в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 14-19 метров в секунду, осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. Пешеходам на улице посоветовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, деревья.

Автомобилистам рекомендовали на дорогах избегать обгонов, перестроений и опережений, уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих авто, а машину парковать вдали от деревьев.