РИАМО - 25 янв. На Бутырской улице в столице столкнулись шесть машин, в результате дорожной аварии погиб один человек, еще двое пострадали, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 22:44 на Бутырской улице в районе дома 84 произошло столкновение шести единиц транспортных средств», - говорится в сообщении.

В массовой аварии пострадали два человека, среди них один несовершеннолетний. Также один человек погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины случившегося ДТП.