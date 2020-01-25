РИАМО - 25 янв. Новый тематический маршрут «Москва в памяти Владимира Высоцкого» появился на портале «Узнай Москву», его разработали ко дню рождения поэта, 25 января актеру и музыканту исполнилось бы 82 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Интерактивная экскурсия по Москве Высоцкого включает девять локаций. Среди них улица Щепкина, где он родился, и Большой Каретный переулок, которому он посвятил свою знаменитую песню. Займет прогулка около двух часов. При этом ее не обязательно планировать заранее, ведь онлайн-гид на сайте или в приложении всегда под рукой и работает в любое время», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Протяженность маршрута составляет почти 10 километров. Кроме улицы Щепкина и Большого Каретного переулка, можно увидеть сад «Эрмитаж», где будущий поэт в детстве проводил много времени, театр на Таганке, в котором он служил и который занимал особое место в его жизни, а также улицу Высоцкого, на которой сейчас расположен одноименный музей.

Новый маршрут также проходит мимо дома 38 на улице Петровке. Именно там работал Глеб Жеглов — главный герой фильма «Место встречи изменить нельзя», которого сыграл сам Высоцкий. Роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска стала одной из лучших в его карьере. В 2016 году у входа в здание полиции на Петровке установили памятник Глебу Жеглову и его помощнику Володе Шарапову.

Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. В 1960-м окончил Школу-студию МХАТ. В Советском Союзе и за его пределами он был знаменит во многом благодаря своим авторским песням: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Большой Каретный», «Баллада о любви», «Дом хрустальный» и многим другим.

На сцене Театра на Таганке Высоцкий играл, в частности, Гамлета («Гамлет», 1971), Лопахина («Вишневый сад», 1975), Свидригайлова («Преступление и наказание», 1979). Кроме того, он снялся более чем в 25 художественных фильмах. За роль Глеба Жеглова в картине «Место встречи изменить нельзя» в 1987 году посмертно удостоен Государственной премии СССР.