РИАМО - 25 янв. За сутки на территории столицы выпало около 9 миллиметров осадков, что составляет свыше 20% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО дежурный синоптик цента погоды «Фобос».

«Выпало 9 миллиметров. Норма для Москвы, напомню, 42 миллиметра. Значит за прошедшие сутки выпало более 20%», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в субботу большого количества осадков в городе не ожидается. Проблемы у москвичей может вызвать ветер, который будет доходить до штормовых значений - 13-18 метров в секунду.