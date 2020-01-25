РИАМО - 25 янв. За минувшие сутки в Московской области анонимные сообщения о минировании получил сразу четыре торговых центра и шесть железнодорожных станций, в двух ТЦ прошла эвакуация почти 1 тысячи человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«С 09:30 24 января начала поступать информация об анонимных сообщениях с угрозой минирования четырех торговых центров. <...> По состоянию на 13:10 24 января обследования всех торговых центров кинологическими расчетами проведены, информация о минировании не подтвердилась», - говорится в сообщении.

Добавляется, что сообщения о минировании касались ТЦ «РИО» в Коломне, там эвакуация посетителей и персонала не проводилась, ТЦ «МЕГА Белая Дача», там проведена эвакуация 551 человека, ТРЦ «Шелковый путь» в Ленинском округе, там проведена эвакуация 376 человек, и ТРЦ «Vegas» в поселке Совхоз имени Ленина.

Кроме того, поступило сообщение о минировании шести железнодорожных станций в трех муниципальных образованиях Московской области: Орехово-Зуево, Нахабино, Опалиха, Павшино, Пенягино, Одинцово.

Эвакуация из зданий станций не проводилась. Задержек в движении железнодорожного транспорта нет. Обследование всех железнодорожных станций кинологическими расчетами проведены, информация о минировании не подтвердилась.