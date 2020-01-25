РИАМО - 25 янв. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими осадками, воздух может прогреться до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня ожидается облачная погода. Временами будут приниматься небольшие осадки смешанного типа. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2 градуса, по области от минус 3 до плюс 2», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное - 733 миллиметра ртутного столба.

Нехарактерные для столичной зимы, частые, практически ежесуточные перепады метеопараметров, стали испытанием для метеозависимых людей. Чтобы избежать осложнений, необходимо своевременно принимать лекарства, рекомендованные врачом.