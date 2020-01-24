РИАМО - 24 янв. В Московской области в течение 2019 года зарегистрировали 590,6 тысячи прав собственности на жилые помещения, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Росреестра.

Это соизмеримо с аналогичным показателем 2018 года (584,6 тысячи прав) и на 4% выше показателя 2017 года (567,8 тысячи прав).

«В декабре 2019 года наблюдается рост числа зарегистрированных прав собственности на жилые помещения по сравнению с ноябрем текущего года на 19,1% (62,4 и 52,4 тысячи соответственно). Вместе с тем подобный рост числа регистрационных действий на жилые помещения в декабре отмечался также и в 2018 году, когда в декабре было зарегистрировано на 20,4% больше прав, чем в ноябре прошлого года (57,9 и 48,1 тысячи соответственно)», — говорится в сообщении.

Количество зарегистрированных прав на земельные участки в 2019 году немного уменьшилось (3,2-3,6%) по сравнению с аналогичными показателями 2018 и 2017 годов.

В декабре 2019 года зарегистрировано чуть более 38 тысяч прав на земельные участки, это на 27% превышает число оформленных прав в ноябре 2019 года. Также в декабре 2019 года зарегистрировано 1406 прав на лесные участки, за весь год — 4393 права.