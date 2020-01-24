РИАМО – 24 янв. Коронавирус 2019-nCoV стал опасен для человека из-за собственной мутации, заявила заведующая отделом вирусологии Института экспериментальной медицины Лариса Руденко.

По ее словам, подобные вирусы известны человечеству давно и не представляли опасность.

«Вирус мутировал. Если другие типы коронавирусов дают легкие респираторные заболевания, то этот опускается в легкие и вызывает тяжелую пневмонию. Один из коронавирусов пять лет назад тоже дал высокий уровень заболеваемости. Он перешел от верблюда и вызвал такое заболевание, которое называется SARS – тяжелый респираторный синдром. Он вызывал так называемую атипичную пневмонию», – сказала Руденко в эфире Радио «Комсомольская правда».

Специалист подчеркнула, что это основное свойство вирусов – они меняются и приобретают новые свойства.

«Раньше коронавирусы не передавались. Были случаи передачи, но не так активно», – отметила эксперт.

По последним данным, в Китае общее число заболевших превысило 830 человек. В результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, погибли, по меньшей мере, 26 человек. Случаи заражения также зафиксированы в США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре, Гонконге, Макао и на Тайване.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное заседание, всем странам рекомендовали быть готовыми к распространению вируса.

Российским туристам советуют не посещать Китай, пока не стабилизируется ситуация.