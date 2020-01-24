РИАМО - 24 янв. В деревне Рудне-Никитское Орехово-Зуевского городского округа подворью Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря предоставили землю для размещения необходимых религиозных объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимуществом и администрацией городского округа проведена большая работа по оформлению землепользования для подворья Гуслицкого монастыря», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что на земельном участке в 12 гектаров расположены два храма- старинная церковь Рождества Богородицы, построенная в 1782 году, и храм Рождества Христова, датируемый 1720 годом.

Коган уточнил, что оба храма действующие и ведут службы по праздникам и воскресеньям.