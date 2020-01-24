РИАМО - 24 янв. Полицейские и росгвардейцы, работающие в Москве, Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, получат надбавки за «за сложность выполняемых задач», сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Установить сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, участвующим в охране общественного порядка и проходящим службу в органах внутренних дел <…> ежемесячную надбавку к месячному окладу в соответствии с замещаемой должностью за сложность выполняемых задач в размере до 100 процентов указанного месячного оклада», — говорится в документе.

Такое же постановление опубликовано и по надбавке для военнослужащих Росгвардии.

На сайте правительства подчеркивается, что решение поспособствуют повышению уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка.