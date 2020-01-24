РИАМО – 24 янв. Аналитик и экономист Михаил Хазин рассказал, будет ли расти рубль по отношению к иностранным валютам дальше и как с этим связана политика Банка России.

Утром 24 января на открытии торгов на Московской бирже рубль показал рост к доллару и евро. Курс доллара снизился на 4 копейки – до 61,87 рубля, а евро – на 5 копеек до 68,37 рубля. По словам Хазина, для того, чтобы понять, что происходит с рублем, нужно выяснить, в каком из двух состояний находится руководство Центрального банка РФ.

«У него (ЦБ - ред.) есть два вида бизнеса. Первый – Банк России, зарабатывает на валютообменных операциях. А другой бизнес – они занимаются тем, что называется carry trade (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок - ред.). Для этого нужно, чтобы рубль усиливался. Поэтому у нас бывают периоды, когда рубль ослабляется, а бывает, когда усиливается», – сказал Хазин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Экономист отметил, что в данный момент у ЦБ период кэрри-трейда, поэтому рубль усиливается. Как только крупные игроки закроют свои контракты с Банком России, тогда и рубль ослабнет. Когда это произойдет – точно не известно, для этого нужно смотреть контракты, которые подписывал ЦБ РФ.

Эксперт добавил, что одну из главных задач, которую поставил МВФ (Международный валютный фонд), – это не допустить, чтобы рубль был инвестиционной валютой.

«По этой причине рублевых инвестиций в российскую экономику быть не должно. Поэтому Центробанк принимает меры, чтобы вкладываться в российский реальный сектор рублями было не выгодно», – заключил аналитик.