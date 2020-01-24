РИАМО - 24 янв. Новые возможности и условия для улучшения инвестиционного климата в Подмосковье обсудили региональные власти и представители деловых кругов в рамках инвестиционного совета, прошедшего в доме правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Совет провел заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, который отметил, что целью совета является выявление препятствий, мешающих бизнесу расти и развиваться.

«Московская область является одним из региональных лидеров России в плане развития и роста бизнеса. Объем ВРП региона – 4,8 триллиона рублей, это второе место в стране. Объем привлеченных инвестиций в 2019 году – 1 триллион рублей. Область занимает второе место по темпам прироста малого и среднего бизнеса, общее количество субъектов МСП в регионе – 354 тысячи. Цифры хорошие, но они не означают, что у подмосковного бизнеса все хорошо», – заявил Хромов.

Он отметил, что в регионе есть определенные трудности с межеванием земельных участков, с постановкой их на учет. Кроме того, у бизнеса есть определенное непонимание работы отдельных госструктур. Также, по его словам, есть очень существенные проблемы по взаимодействию бизнеса с банками.

«Коммуникация между бизнесом и властью должна идти интенсивнее. У нас есть ресурсы для решения множества задач, но, зачастую, мы об этих проблемах просто не знаем. Поэтому призываю бизнес активнее пользоваться цифровыми ресурсами, которые сейчас есть в области – это Центр управления регионом (ЦУР), это офисы «Мой бизнес», – подчеркнул Хромов.

Он добавил, что данных площадках запросы бизнеса фиксируются, обрабатываются и распределяются между ответственными лицами, тем самым давая органам исполнительной власти возможность приступить к решению имеющихся проблем.

«Именно интенсивный диалог между бизнесом и властью позволит нам значительно улучшить инвестиционный климат Московской области и улучшить статистические показатели региона», – заключил запред.