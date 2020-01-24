РИАМО - 24 янв. Праздничные программы ко Дню студента подготовили в университетах Подмосковья, в программы вошли квесты, концерты и спортивные турниры, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В вузах и колледжах Подмосковья прошли мероприятия в преддверии Дня российского студенчества. Приняли участие порядка 20 тысяч человек», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что для студентов организованы концерты, лекции, награждения, спортивные конкурсы, дискотеки и другие развлекательные мероприятия. Особенно масштабно праздничные мероприятия проходят в региональных вузах.

«В Коломенском университете отметили праздник квестом, а по сложившейся традиции ректор вуза угостила студентов сбитнем. В университете «Дубна» организовали концерт и игры с розыгрышем призов», - добавила Каклюгина.

Сразу два мероприятия прошли в Московском государственном областном университете – день открытых дверей и грандиозный ежегодный студенческий бал.

В Орехово-Зуевском университете для участников подготовили открытые интерактивные лекции и концерты.

Церемония награждения лучших студентов и преподавателей «Золотое сечение» состоялась в Технологическом университете города Королева.

Двадцать пятого января ежегодно отмечают День российского студенчества. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов.