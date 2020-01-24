РИАМО - 24 янв. Подмосковный Минздрав подобрал дополнительное помещение для размещения центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Определено трехэтажное здание общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время проводится оценка стоимости капитального ремонта», – сказал заместитель министра здравоохранения региона Антон Масякин.

На данный момент медпомощь ВИЧ-инфицированным жителям Подмосковья оказывается в центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, расположенном в Москве на территории МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.

Лечение современной антиретровирусной терапией получают более 27 тысяч человек. Благодаря этому более 8 тысяч детей ВИЧ-инфицированных матерей родились здоровыми. На данные цели из регионального и федерального бюджетов выделяется более 2 миллиардов рублей.

В 2019 году центр СПИД Московской области признан министерством здравоохранения России одним из лучших в стране.