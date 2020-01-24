РИАМО - 24 янв. В Рузском городском округе организация не смогла оспорить штраф 800 тысяч рублей за нарушения при разработке недр, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Рузский городской суд вынес решение по иску АО АХК «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения» (ВНИИМЕТМАШ) к Минэкологии. Организация, разрабатывающая машиностроительную продукцию, была уличена в нарушении природоохранного законодательства.

«Ранее сотрудники Минэкологии провели проверку деятельности института, который, помимо основного вида деятельности, занимается геологическим изучением недр, разведкой и оценкой запасов полезных ископаемых. Организация вела поисково-оценочные работы подземных вод на участке недр в Рузском городском округе вблизи деревни Матвейцево. При этом срок действия лицензии на этот вид деятельности у института истек еще в январе 2019 года», — говорится в сообщении.

За это нарушение АО оштрафовали на 801 тысячу рублей. Представители института пытались опротестовать постановление Минэкологии, однако суд подтвердил правоту областного министерства.