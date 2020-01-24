РИАМО - 24 янв. В подмосковном Реутове в 2020 году планируют благоустроить участок Южной улицы, там заменят уличное освещение и разместят точки общепита, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин посетил Реутов с рабочим визитом.

«В этом году здесь планируется благоустроить участок улицы Южная от улицы Октября до Юбилейного проспекта. Дублер по улице Южной станет пешеходной зоной», – сказал Хайкин.

На участке планируют заменить уличное освещение, организовать декоративную подсветку, установить точки общественного питания. Пешеходную часть замостят плиткой. Кроме того, там организуют велодорожку. Дополнительно будет сделан акцент на озеленении территории.