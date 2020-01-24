РИАМО - 24 янв. Ремонт 82 учреждений здравоохранения провели в Московской области в 2019 году, так, в 148 кабинетах провели ремонт под установку тяжелого оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В течение 2019 года отремонтировали 56 объектов, а работы по остальным 26 зданиям велись с 2018 года.

«Наша задача – предпринять все возможные меры для того, чтобы жители Московской области могли получить качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. В 2019 году мы провели комплексный капитальный ремонт, включающий в себя замену инженерных сетей, коммуникаций, внутренние отделочные работы, по 41 объекту в 26 муниципальных образованиях», – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Наиболее масштабные работы прошли в поликлиниках в Звенигороде, Озерах, Домодедове, а также в стационарных отделениях в Коломне и в Орехово-Зуеве.

Кроме того, в 148 кабинетах провели ремонт под установку тяжелого оборудования – КТ, МРТ, рентгенаппаратов, маммографов и ангиографов.

Работы выполнены по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» в рамках национального проекта «Здравоохранение».