РИАМО - 24 янв. В Подмосковье намерены продолжить работы по благоустройству музея-усадьбы «Архангельское» в городском округе Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления культурного наследия Московской области.

В пятницу прошло заседание круглого стола комиссии по сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов и комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Подмосковья. На нем обсудили постановление регионального правительства об установке зон охраны музея-усадьбы. «Архангельское» – это объект культурного наследия федерального значения.

«Необходимость разработки нового проекта зон охраны возникла в связи с тем, что в настоящее время отсутствует прямой запрет на строительство в границах объекта культурного наследия «Усадьба Архангельское», – отмечается в сообщении.

Заместитель директора музея-усадьбы Амуланга Учурова отметила, что работа по благоустройству продолжится.

«Мы намерены продолжить работу по благоустройству территории, приспособлению пространства усадьбы к современному использованию. Запроектирована обновленная инфраструктура приема посетителей, включающая объекты питания, общественные пространства, образовательный центр. «Архангельское» должно завоевывать культурное информационное пространство новым положительным имиджем современного музея, стать востребованной площадкой для самых престижных мероприятий», – сказала Учурова.

Она отметила, что в «Архангельском» должно быть интересно, комфортно и уютно всем его посетителям, а также жителям.

«Именно при объединении усилий государства, общественности, специалистов этот уникальный памятник отечественной культуры сохранит свой особый статус «Жемчужины Подмосковья», – добавила Учурова.

Общая площадь устанавливаемых зон охраны практически совпадает с действующими, территория объекта культурного наследия остается в границах, утвержденных приказом министерства культуры РФ. Объекты индивидуального жилого строительства переводятся в зоны регулируемой застройки с установлением строгих параметров высотности – не выше трех этажей. При этом сохраняется неприкосновенность природного ландшафта усадьбы и значительной части территории, прилегающей к Лосиному острову.

Член Общественной палаты Московской области Галина Маланичева отметила, что документ еще не утвержден, и нужно продолжать обсуждение. Были названы «болевые точки», на которые нужно обратить внимание, в частности на Ильинскую пойму.

Дворцово-парковый ансамбль в стиле классицизм в Архангельском полностью сложился в первой трети XIX века. На его территории расположены дворец, итальянские террасы с коллекцией скульптур, французский сад с большими и малыми архитектурными формами, храм-усыпальница «Колоннада» и единственный в мире театр, построенный по проекту выдающегося итальянского художника Пьетро Гонзага.

В прошлом году музею-усадьбе исполнилось 100 лет со дня основания. Правительство Подмосковья выделило деньги на полную модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, в том числе на капитальный ремонт водозаборного узла и канализационных насосных станций, перекладку сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, реконструкцию опор наружного освещения.