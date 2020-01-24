РИАМО - 24 янв. В Сети появилась интерактивная карта, на которой можно увидеть свободные земельные участки Подмосковья для ведения сельскохозяйственной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Мы детально изучили свободные земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся в собственности области и могут заинтересовать наших фермеров и сельхозпроизводителей. Информация об этих участках нанесена на карту. И теперь у каждого есть возможным прямо с рабочего места через интернет определиться с выбором участка, и, впоследствии, взять его в аренду для создания или расширения своего хозяйства», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Карта свободных участков размещена на Геопортале Подмосковья. Она доступна по ссылке.

Пока на карте обозначены не все участки – она дополняется и обновляется, однако ею уже можно пользоваться.