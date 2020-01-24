РИАМО - 24 янв. Генерирующая установка, перерабатывающая свалочный газ в электроэнергию, запущена на полигоне ТБО «Торбеево» в Люберцах в тестовом режиме, полностью процесс переработки планируют начать в конце марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Министр энергетики региона Александр Самарин в пятницу совершил рабочую поездку на полигон и проверил готовность к работе оборудования.

«Полигон твердых бытовых отходов «Торбеево» начнет перерабатывать биогаз в электроэнергию к концу квартала 2020 года. Предприятию удастся не только снизить выбросы метана в атмосферу, устранить неприятный запах, но и начать выработку электрической и тепловой энергии из свалочного газа», – сказал Самарин.

Полигон заключил соглашение о сотрудничестве со шведской компанией, в результате чего было установлено современное оборудование дегазации. Газ собирают из скважин, но пока только сжигают. Его переработка позволит экологически безопасно превращать газ в электрическую и тепловую энергию.

Электричество, вырабатываемое генерирующей установкой, будет заявлено по «зеленому тарифу» как экологически чистая электроэнергия. Сокращение токсичных газов и примесей свалочного газа уменьшит вероятность возникновения пожаро- и взрывоопасности на мусорном полигоне.

Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду будет происходить за счет максимально возможной утилизации свалочного газа на полигоне, поскольку это позволит снизить выбросы метана в атмосферу. Также модернизация полигона позволит значительно уменьшить неприятный запах.

Общая площадь закрытых в 2019 году мусорных полигонов на территории Московской области составляет более 60 гектаров. С начала реформы отрасли обращения с отходами на конец минувшего года количество закрытых полигонов составило 28 из 39. Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты или модернизированы к 2021 году в современные комплексы по переработке отходов.