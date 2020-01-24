РИАМО - 24 янв. Московская областная дума 27 января запустит фотопроект «Портрет», в рамках которого жители Подмосковья смогут познакомиться с депутатами думы поближе и узнать о том, как они любят проводить свое время вне рабочего кабинета, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Мы хотим показать людям, что депутаты не только законы принимают», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин станет первым героем фотопроекта. Его фотоисторию можно будет посмотреть на официальном сайте Мособлдумы во вкладке «Пресс-центр».

По плану фотопроект будет пополняться новыми рассказами и фотографиями депутатов раз в месяц.