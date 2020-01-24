РИАМО - 24 янв. Сотрудники Россельхознадзора в ходе проверки магазина торговой сети «Пятерочка» в Коломне выявили нарушения в хранении продукции, а также реализацию просроченных продуктов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Агроторг», осуществляющего деятельность по реализации пищевой продукции в магазине «Пятерочка» в городе Коломна, улица Октябрьской Революции, 120)», – говорится в сообщении.

Инспекторы выявили нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Среди недочетов – нарушение условий хранения яиц в торговом зале, а также продажа яиц с истекшими сроками хранения.

Пробы реализуемой пищевой продукции направили в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию для проведения исследований на соответствие показателям качества и безопасности.

В колбасе «Докторская», которая была взята на пробу, установлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Россельхознадзор уже привлекало компанию «Агроторг» к административной ответственности в январе 2019 года, фирма была оштрафована на 100 тысяч рублей. Тогда ей выдали предписание об устранении выявленных нарушений.