РИАМО - 24 янв. С начала января 2020 года в Московской области выявили 10 объектов самовольного строительства, если документы не приведут в порядок, здания снесут, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

Нежилые здания без разрешительной документации обнаружены в городском округе Солнечногорск в деревне Сверчково, в Долгопрудном, микрорайон Центральный, в Химках на Лихаческом шоссе. Также выявлены три самовольно возведенные хозяйственные постройки юго-западнее деревни Лысково в округе Мытищи, автосервис с автомойкой в селе Верзилово в Ступине, автомойка в Тучкове Рузского городского округа и еще один объект капитального строительства в поселке Сычево Волоколамского городского округа.

«В настоящее время по данным объектам готовятся дорожные карты по их ликвидации. Уже в ближайшее время администрациями будет принято решение о судьбе самовольно строящихся и уже построенных объектов. Они будут либо снесены, либо приведены в соответствие с законом», – сказал главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства в регионе будет продолжена в 2020 году.