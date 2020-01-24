РИАМО - 24 янв. В 2020 году планируют начать благоустройство территории, прилегающей к храму великого равноапостольного князя Владимира, и сквера в Балашихе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В завершающей стадии проектирование территории. Все работы будут согласованы с войсками Национальной гвардии Российской Федерации, Русской православной церковью и жителями микрорайона Дзержинского», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

На территории храма также благоустроят монумент и стелу, которые посвящены вехам развития Национальной гвардии РФ, и площадь для торжественных мероприятий рядом с монументом и стелой.

Инновационные технологии будут использованы для благоустройства монумента и стелы: стеклофибробетон и фибробетон.

В сквере расширят существующую детскую площадку, будет заменено оборудование, и появится зона воркаута. Рядом с храмом в лесу появятся зоны для спокойного отдыха с качелями и шахматными столами.

«Благоустройство данной территории очень актуально в связи с отсутствием современных комфортных пространств в микрорайоне Дзержинского (численность - около 20 тысяч человек)», - добавил Хайкин.

Храм святого равноапостольного великого князя Владимира является главным храмом войск Национальной гвардии Российской Федерации.