РИАМО(БАЛАШИХА)- 24 янв. Полицейские задержали жительницу Балашихи по подозрению в краже ювелирных изделий на 300 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что из ее квартиры, расположенной в доме на улице Орджоникидзе, похитили ювелирные украшения. Сумма материального ущерба составила 300 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 34-летняя местная жительница. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – говорится в сообщении.

Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.