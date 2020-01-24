РИАМО - 24 янв. В Государственном историко-литературном музее-заповеднике «Вяземы» в Одинцовском округе Подмосковья 25 и 26 января пройдет международная научная конференция «Хозяева и гости усадьбы Вяземы и Захарово», к участию в ней приглашены потомки Голицыных и Пушкиных, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Данная конференция объединит в себе три ежегодных конференции — «Голицынские чтения», «Пушкинскую конференцию «А.С. Пушкин в Подмосковье и Москве» и «Троицкие чтения».

«В настоящее время конференция является признанным местом общения ведущих пушкинистов, искусствоведов, культурологов, историков, архитекторов, краеведов, которые приедут из 10 субъектов Российской Федерации. Впервые в ней будет участвовать научный сотрудник музея А.С. Пушкина в Гурзуфе», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Всего на конференции ожидается более 200 человек, вход свободный.

На мероприятии будет впервые будет представлен прижизненный портрет Пушкина из частной коллекции, который ранее считался неизвестным. Также в рамках конференции прочтут 60 докладов, посвященных самым различным вопросам пушкиноведения и событиям российской истории.

Предусмотрена и культурная программа, в которую вошли концерт классической музыки и экскурсии по выставкам и экспозициям музея. По результатам работы конференции лучшие доклады будут опубликованы в научном сборнике, который ежегодно издает ГИЛМЗ А.С. Пушкина.