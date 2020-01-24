РИАМО - 24 янв. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоялось открытие арт-объекта The Lady of Energy в виде опоры линии электропередачи, скульптуру создал российский художник Зорикто Доржиев (Zorikto), передает корреспондент РИАМО.

Арт-объект высотой 3,5 метра установили на центральном Зеркальном канале сада.

«Сегодня новый этап в истории «Аптекарского огорода». Мы представляем замечательную скульптуру художника Зорикто. Я очень счастлив, что мы сегодня начинаем сотрудничество», – сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм на церемонии открытия.

По его словам, в искусстве, существующем уже много лет, трудно создать что-то новое, но у Доржиева это получается.

«На самом деле это довольно символическая вещь. Это не просто скульптура, но еще и само по себе изящное произведение. Такие антропоморфные сооружения – это символ того, к чему мы должны стремиться в промышленном дизайне», – добавил Ретеюм.

The Lady of Energy воплощает собой источник жизни. Модель одновременно ассоциируется с древними женскими культами и с такой современной частью почти любого пейзажа, как опора высоковольтной линии электропередач.

Летом 2019 года скульптура впервые экспонировалась в Брюссельском дворце изящных искусств.

Зорикто Доржиев – заслуженный художник Бурятии, участник многих персональных выставок в музеях России и за границей. Постоянно выставляется Галереей «Ханхалаев» на ведущих мировых арт-шоу. Доржиев создает живописные и графические работы, видеоарт, скульптуру, костюмы. Участвовал в создании костюмов к фильму «Монгол» и ряда других картин.