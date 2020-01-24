РИАМО - 24 янв. На базе остановочного пункта Остафьево МЦД-2 планируют построить транспортно-пересадочный узел, который объединит пассажиропотоки Курского направления Московской железной дороги и автобусных маршрутов новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Благодаря открытию нового остановочного пункта Остафьево улучшится транспортная ситуация в районе поселения Рязановское, а также разгрузится от транзитных транспортных потоков проспект Юных Ленинцев и Рязановское шоссе», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что открытие новой платформы с переходом через железнодорожные пути, оборудованным эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров, положительно скажется на безопасности пассажиров.

В 2020 году планируют завершить строительство и реконструкцию 16 остановочных пунктов, переходов и конкорсов на разных направлениях железных дорог и Московских центральных диаметров.

«Мы активно развиваем Московский транспортный узел, одним из элементов этой работы является реконструкция существующих и строительство новых железнодорожных путей и соответствующей инфраструктуры», - отметил Бочкарев.