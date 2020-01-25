РИАМО - 25 янв. Вход в Музей Победы на Поклонной горе в Москве будет бесплатным для студентов всех российских вузов в субботу и воскресенье из-за празднования Татьянина дня, к празднику в музее подготовили специальную программу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Студенты всех российских вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе в честь празднования Татьянина дня. Учащимся дневных и вечерних отделений нужно будет предъявить в кассе студенческий билет», – говорится в сообщении.

Также к празднику в музее подготовили специальную программу, посвященную подвигам молодежи в годы Великой Отечественной войны.

«Вчерашние ученики и студенты меняли университетские аудитории или школьные скамьи на солдатские шинели и уходили на фронт. Гиды расскажут, например, о Зое Космодемьянской, которая пошла на войну добровольцем, только окончив школу», – отметил представитель пресс-службы Музея Победы.

Гостям музея также расскажут о подвиге подольских курсантов, которые обороняли рубежи на юго-западных подступах к Москве.

Еще в музее можно будет узнать историю двадцатилетних разведчиков Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые водрузили Знамя Победы на крыше Рейхстага в Берлине в 1945 году.

Бесплатные экскурсии по диорамному комплексу и экспозиции «Подвиг армии» будут проводить в 12:00 и 16:00. Принять участие в них смогут все желающие. Место сбора — у экскурсионного бюро на нулевом этаже.

В зале «Конев» музейного кинотеатра в субботу в 14:00 можно будет посмотреть на большом экране драматический фильм Петра Тодоровского «Какая чудная игра» (1995).

Помимо этого, в Зале полководцев в оба дня в 14:00 пройдут концерты, на которых исполнят такие военные песни, как «Мир без войны», «Последний бой», «Песнь о солдате».

Для удобства гостей каждые 15–20 минут с 10:00 до 20:30 от станции метро «Парк Победы» до главного здания музея будут ходить бесплатные автобусы.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому второе название праздника — Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.