РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 янв. Глава городского округа Дзержинского Людмила Иванова в пятницу провела прием жителей, она пообещала помочь женщине, которая не может ни получить ипотеку, ни платить за аренду квартиры.

«Не знаю, как мягко рассказать обо всех историях. Порой больно слушать. Пришла женщина, работает в соцсфере, растит двоих детей. Пережила предательство мужа, выкарабкалась из плена эмоций. Но сейчас в прямом смысле ей негде жить. Банки не одобряют ипотеку, платить аренду - значит лишить чего-то своих детей. Замкнутый круг. Хочет уехать из города. Туда, где родственники. Но она нам, в Дзержинском, нужна. Взяла семь дней, чтоб «закрыть вопрос», придумать, как и чем поможем», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

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Она отметила, что такой «караван историй» длился больше трех часов.

«В случаях, где нет даже надежды на нашу помощь, мы говорили прямо. Объясняем почему. Выслушиваем, поддерживаем, подсказываем. Личные приемы - это не всегда просто, но очень важно», - отметила она.