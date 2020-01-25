РИАМО - 25 янв. На экскурсии для студентов, которую проведет Центр организации дорожного движения правительства Москвы в ситуационном центре в субботу, расскажут, как работает интеллектуальная транспортная система, почему возникают заторы и как управляют светофорами, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Мы постоянно проводим подобные мероприятия. К нам часто приезжают школьники, мы показываем им, как устроен наш Ситуационный центр, как следят за дорожным движением в Москве, а также напоминаем им о важности соблюдения правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

Часто приходят в центр студенты технических вузов, так как им интересно, как все устроено, особенно интеллектуальная транспортная система. В центре работает много выпускников МАДИ, которые раньше также приходили на экскурсии, а потом ставили себе целью устроиться на работу.

В День студента всем желающим расскажут о том, как работает интеллектуальная транспортная система, почему возникают заторы на дорогах, как управляют светофорами, следят за городским транспортом и информируют водителей.

Для записи на экскурсию необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено.

Экскурсия состоится в 12:00, место проведения – Ситуационный центр ЦОДД по адресу: 2-й Лесной переулок, дом 11/1. Для регистрации необходимо выслать фамилию, имя, отчество и название учебного заведения на почту press@gucodd.ru. При себе нужно иметь паспорт и студенческий билет.