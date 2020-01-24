РИАМО - 24 янв. Компания «Аэрофлот» возложила ответственность за гибель двух котов в аэропорту Шереметьево на грузчиков аэрогавани, компания выразила готовность стать инициатором пересмотра технологии транспортировки переносок с животными в аэропортах, сообщает Газета.ru.

В аэропорту Шереметьево две кошки породы американский колор-пойнт погибли после неаккуратной транспортировки после рейса из Нью-Йорка в Москву. Еще одна кошка получила обморожение.

«Инцидент находится в зоне ответственности компании «Шереметьево Хэндлинг», - сказал представитель «Аэрофлота».

Эта компания обрабатывала весь багаж рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево.

На данный момент специалисты компании «Шереметьево Хендлинг» обговаривают произошедшее с владельцем котов.

В «Аэрофлоте» отметили, что сожалеют из-за этой ситуации и готовы стать инициатором изменения технологии обработки багажа и транспортировки переносок с животными во всех аэрогаванях России.