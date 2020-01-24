РИАМО - 24 янв. Молодые предприниматели столицы возраста около 25 лет составляют порядка 10% от всего числа бизнесменов столицы, это около 50 тысяч человек, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Если брать срез 25 лет, то учредителями такого рода бизнеса являются уже порядка 50 тысяч человек. <…> Если исходить из сегодняшнего количества предпринимателей, то более 10% - это молодые бизнесмены», - рассказал Фурсин в эфире телеканала «Москва-24».

По его словам, правительство столицы помогает активной молодежи строить и развивать собственный бизнес. Одним из таких проектов стал Студенческий фестиваль предпринимательства, который состоится 26 января в «Мегаспорте». К участию в программе приглашены студенты вузов, колледжей и ученики школ старших классов. Вход свободный.

Регистрация доступна на сайте studfest.moscow.

«Мы хотим показать ребятам, что можно создавать собственное дело. Это очень сложно, тяжело, имеет большое количество рисков. Каждый человек должен это понимать. <…> Многие говорят, что самое главное - это деньги. Предприниматели, которые уже встали на ноги, скажут обратное. Главное – это навыки и умение заниматься бизнесом, идея сама по себе и, конечно же, команда. Ни один бизнес не возможен без команды», - добавил Фурсин.