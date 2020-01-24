РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 янв. В минувшем году в многоквартирных домах в бывшем военном городке – микрорайоне Северный Балашихи отремонтировали 12 подъедов, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В пятницу Ефимов в ходе рабочего визита в микрорайон Северный осмотрел качество выполненного ремонта подъездов в домах №№53 и 55. Директор управляющей компании Владимир Левыкин рассказал, что организация начала работу в бывшем военном городке в 2018 году. Под ее управлением находятся 17 домов.

«Все работы выполнены качественно. Подрядная организация покрасила стены и потолки, уложила плитку на первых этажах, установила новые пластиковые окна и двери в тамбуре, смонтировала почтовые ящики. Вся проводка убрана в короба, старые лампы заменены на энергосберегающие с датчиками движения», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в 2020 году запланирован ремонт еще 15 подъездов. Ефимов попросил управляющую компанию сохранять позитивные темпы ремонта, который проводится в Балашихе в рамках программы губернатора Подмосковья «Мой подъезд», а также региональной программы капремонта многоквартирных домов.

«Жилой фонд в городке старый – во многих домах еще остались трубы печного отопления, хотя в квартирах давно проведен газ и есть центральное отопление. Ремонт преображает дома, делает их светлее, чище, меняет настроение жильцов», – заключил Ефимов.