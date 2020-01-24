РИАМО - 24 янв. На Арбатско-Покровской линии столичной подземки ввели в график движение поездов, ранее там был увеличен интервал движения из-за проверки одного из составов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы метро.

«Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется по графику. Ранее для проверки состава на станции «Смоленская» высаживали пассажиров из одного поезда. Состав убран с линии для проверки», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в связи с высадкой количество людей, ожидающих поезда на платформе, увеличилось, а несколько следующих поездов на время высадки снизили скорость для соблюдения интервала.

Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме.