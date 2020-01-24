РИАМО – 24 янв. В аэропорту Шереметьево две кошки погибли из-за неаккуратной транспортировки после рейса из Нью-Йорка в Москву, виновных пообещали привлечь к ответственности, сообщают «Известия».

Инцидент произошел 22 января. По данным СМИ, пассажир вез трех котов породы американский колор-пойнт. Две из них погибли из-за неосторожного обращения грузчиков после перевозки в багажном отделении. Еще одна кошка получила обморожение.

«Аэрофлот» искренне сожалеет о сложившейся ситуации. В настоящее время сотрудники «Шереметьево Хендлинг» ведут переговоры с хозяином питомцев», — сказал представитель авиакомпании.

Также «Аэрофлот» намерен инициировать пересмотр технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хендлинговых структур во всех российских аэропортах.