РИАМО - 24 янв. В Солнечногорске, Люберцах и Истре будут демонтированы рекламные конструкции, эксплуатирующиеся с нарушением федерального законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по информационной политике Московской области.

«В поле зрения Главного управления по информационной политике Московской области попали администрации городских округов Солнечногорск, Люберцы и Истра, где работа по демонтажу рекламных конструкций с истекшими сроками действия разрешений на установку и эксплуатацию ведется недостаточно интенсивно», — говорится в сообщении.

Председатель Межведомственной комиссии по координации работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций Александр Менчук напомнил, что демонтаж незаконных рекламных конструкций не право, а обязанность органов местного самоуправления. Проводится работа по актуализации схем размещения рекламных конструкций. Внедряют современные виды, например, светодиодные экраны, конструкции с автоматической сменой экспозиции и внутренней подсветкой.

«Устаревшие «фанерные» конструкции, установленные без разрешений, не позволяют привлечь инвесторов, готовых вложиться в современные щиты, на электронные аукционы. Такие конструкции должны быть немедленно убраны», — отметил Менчук.

Рекламные конструкции, эксплуатирующиеся с нарушением федерального законодательства на территориях Солнечногорска, Люберец и Истры, до 15 февраля должны быть демонтированы.