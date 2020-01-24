РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска 30 января проведут рейд по выявлению пассажиров, нарушающих правила поведения на железнодорожной станции, сообщается на сайте администрации горокруга.

«30 января на железнодорожной станции Львовская в одноименном микрорайоне проведут рейд по выявлению граждан, нарушающих правила пребывания на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ходе проверки будут присутствовать представители правоохранительных органов, ОАО «РЖД», административно-пассажирская инспекция», – говорится в сообщении.

Жителей призвали быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта, так как они являются объектом повышенной опасности. Родители должны разъяснить детям правила поведения на железной дороге и обращать особое внимание на то, что это не место для игр.

Любой переход железнодорожных путей в местах, не оборудованных пешеходными настилами, запрещен, он несет угрозу жизни и здоровью. Локомотивные бригады, управляющие поездами, ознакомлены с местами, оборудованными пешеходными переходами, проезжают их с особой бдительностью, подачей сигналов и снижением скорости. Наезд на пешехода, внезапно появившегося на пути, предотвратить практически невозможно, так как тормозной путь железнодорожного состава составляет не менее 400 метров.

При отсутствии контроля со стороны родителей и недостаточной разъяснительной работы в школах дети забираются на крыши вагонов, беспечно бродят по железнодорожным путям, катаются на подножках вагонов и просто ищут развлечения на железной дороге.

Переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам. Запрещается подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки, заскакивать в вагон отходящего поезда, выходить из вагона до полной остановки поезда, играть на платформах и железнодорожных путях, высовываться из окон на ходу, ходить по железнодорожным путям. Необходимо выходить из вагона только со стороны посадочной платформы.

На вокзале нахождение детей возможно только под наблюдением взрослых, маленьких детей нужно держать за руку. Нельзя переходить пути перед близко идущим поездом, подходить к железнодорожным путям ближе, чем на пять метров.