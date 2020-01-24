РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 24 янв. Трем молодым семьям в подмосковном Дзержинском вручили свидетельства на получение безвозмездной субсидии на приобретение жилья, сообщила глава горокруга Людмила Иванова.

«Свидетельства на получение безвозмездной субсидии на приобретение жилья вручили трем молодым семьям. Одна из семей не только молодая, но еще и многодетная: родители воспитывают трех дочек», – написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она пояснила, что субсидию выплачивают из трех бюджетов: федерального, областного и муниципального. В 2019 году вручили один сертификат.

«Стать участниками федеральной программы «Жилище» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» могут супруги, которым не больше 35 лет. Семья должна проживать на территории Московской области, быть нуждающейся в улучшении жилищных условий и подтвердить, что им одобрят ипотеку. Купить квартиру или построить дом можно на территории Подмосковья. На это у будущих новоселов есть семь месяцев», – заключила Иванова.