РИАМО - 24 янв. Во дворце спорта «Мегаспорт» 26 января состоится Студенческий фестиваль предпринимательства, заявки на участие в нем подали более 25 тысяч человек, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

«Мы рассчитываем, что (в фестивале – ред.) примут участие порядка 15 тысяч. Но я скажу, что сейчас число заявок превысило 25 тысяч. <…> Площадка «Мегаспорт» будет работать с 12:00 до 21:00», - сказал Фурсин в эфире телеканала «Москва 24».

Принять участие в Студенческом фестивале предпринимательства смогут студенты вузов, колледжей и старшеклассники. Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте: studfest.moscow. Вход свободный.