РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. В подмосковном Подольске 26 января откроется выставка «Деревенские пейзажи» члена Союза художников России и жителя округа Андрея Дианова, на его работах изображены деревенская жизнь и красота русской природы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Жителей и гостей Подольска приглашают 26 января в культурно-просветительский центр «Дубровицы» на открытие выставки «Деревенские пейзажи» члена Союза художников России Андрея Дианова. Начало в 14:00. На выставке присутствующие смогут ознакомиться с живописными работами талантливого художника. Основная тема экспозиции – деревенская жизнь и красота русской природы», – говорится в сообщении.

Подольский художник Дианов – участник областных, республиканских, всесоюзных, всероссийских и международных выставок. Он работает в области монументального искусства в разных техниках – роспись, сграффито, мозаика, а также и с разными материалами в жанре пейзажа и портрета.

Творческая деятельность художника нашла отражение в горокруге. Он оформил зеркало сцены Дворца культуры «Машиностроитель» микрорайона Климовск, сделал роспись «Литературные герои» конференц-зала Среднего профессионально-технического училища №91 микрорайона Львовский, создал мозаичное панно «Материнство» в Подольском родильном доме, расписал фойе столовой Подольского профессионального училища №27.

Выставку «Деревенские пейзажи» можно будет посмотреть до 1 мая 2020 года в КПЦ «Дубровицы» по адресу: поселок Дубровицы, дом №65А.