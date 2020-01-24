РИАМО - 24 янв. Индивидуальное жилищное строительство в Подмосковье имеет большой потенциал, в минувшем году построили свыше 24 тысяч домов площадью более 4 миллионов квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«Отмечу, что в 2020 году в России может быть принята федеральная программа поддержки индивидуального жилищного строительства», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Больше всего домов ввели в эксплуатацию в Истре (2025), в Солчнегорске – 1935, в Серпухове – 1896 и Одинцове – 1422. Также лидерами являются Чехов, Дмитровский округ, Волоколамск, Раменский округ, Домодедово, Руза и Наро-Фоминск.

Меньше всего домов построили в Ивантеевке, в Бронницах, в Протвине, в Краснознаменске в Жуковском: 13, 11, 6, 5 и 3 соответственно. Всего один дом возвели в Лыткарине.