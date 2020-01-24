РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска планируют в течение ближайших четырех лет вдвое увеличить объем затрат на исследования и разработки в научных организациях РАН, сообщается на сайте предприятия.

АО «ЦНИИТОЧМАШ» в ходе реализации программы инновационного развития активно сотрудничает с институтами Российской академии наук (РАН) в сфере разработки и производства комплектов боевой экипировки военнослужащих, средств защиты от высокоточного оружия, создания новых стрелковых комплексов, боеприпасов и артиллерийских систем.

«В течение 2019 года объем затрат на исследования и разработки, выполняемые научными организациями РАН по заказам ЦНИИТОЧМАШ, по сравнению с 2018 годом, вырос в три раза. А в течение ближайших четырех лет, в соответствии с программой инновационного развития предприятия, увеличится еще вдвое», – говорится в сообщении.

По разработке различных типов боеприпасов, ударно-воспламенительных составов, применении углепластикового материала в деталях стрелкового оружия и другим направлениям ЦНИИТОЧМАШ активно взаимодействует с институтом физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина, институтом химической физики имени Н.Н. Семенова, Санкт-Петербургским технологическим институтом, Казанским технологическим университетом, НИИ прикладной химии.

В рамках опытно-конструкторской работы по вопросам приготовления пиротехнических составов выстраивается кооперация с институтом химического машиностроения имени Л.А. Костандова.