РИАМО - 24 янв. В вечерний час пик в пятницу на улицах Москвы образовались серьезные пробки, дорожная ситуация оценивается в семь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднено движение по МКАД, Третьему транспортному кольцу, Садовому кольцу.

Также сильно загружены Кремлевская и Москворецкая набережные, улицы Новый Арбат, Тверская, Большой Каменный мост, Новоарбатский мост, Кутузовский проспект, проспект Андропова, шоссе Энтузиастов, Головинская набережная, Ленинградский проспект в между ТТК и Белорусским вокзалом и другие.

Также сложная дорожная ситуация в районах Сокол, Савеловский, Донской и других.

По прогнозу сервиса, в ближайшее время ситуация улучшится до шести баллов. Свободными дороги станут после 21 часа.