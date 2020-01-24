РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Полицейские подмосковных Люберец в ходе акции рассказали школьникам округа о последствиях употребления психотропных веществ и наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В Центральной городской библиотеке Люберец сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членом Общественного совета при МУ МВД Александром Даниловым провели акцию «Преодоление» для учеников восьмых классов.

«В ходе лекции правоохранители с помощью специальных видеофильмов объяснили школьникам о том, какие последствия для организма человека имеет потребление наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в сообщении.

Полицейские обратили внимание ребят на положения соответствующих статей уголовного и административного законодательства, предусматривающих наказание за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе лекции прошла дискуссия.

«Цель мероприятия – воспитание у подростков сознательного отношения к укреплению своего здоровья, профилактика употребления алкоголя, табакокурения и наркомании среди несовершеннолетних», – заключается в материале.