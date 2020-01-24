РИАМО - 24 янв. Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров рассказал, что если на теле появляются растущие родинки, незаживающие ранки, увеличиваются лимфоузлы и ощущается постоянная усталость – это первые признаки рака кожи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Рак кожи представляет собой злокачественные новообразования на поверхности кожи. Обычно опухоли образуются на открытых участках кожи, на которые часто попадает солнечный свет.

«Рак кожи, как и любое онкологическое заболевание, лучше поддается лечению, если выявлен на ранней стадии. Важно внимательно следить за состоянием кожи. Сигналом обратиться к врачу должно стать появление незаживающих ранок на теле, растущих родинок и пятнышек с нечеткими границами, отличающихся по цвету от родинок или веснушек», — сказал Сидоров.

Он добавил, что симптомами также являются увеличение лимфоузлов, снижение аппетита, уменьшение массы тела, постоянная усталость.

При появлении таких симптомов нужно обратиться за консультацией к врачу. Он осмотрит кожу, проведет дерматоскопию и при необходимости цитологическое исследование. При установлении диагноза врач отправит пациента на лечение.

Первый замминистра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева отметила, что в регионе в прошлом году выявили около 3 тысяч случаев базальноклеточного рака кожи и порядка 600 случаев меланомы кожи.

«Если раньше выживаемость пациентов с метастазической меланомой составляла 3-4 месяца, то сегодня превышает 6 лет», — отметила Огнева.

По ее словам, для лечения применяются современные мировые методики, иммунотерапия, специалисты регулярно проходят дополнительное обучение, что позволяет добиваться лучших результатов лечения.