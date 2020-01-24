РИАМО - 24 янв. Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров рассказал, что если на теле появляются растущие родинки, незаживающие ранки, увеличиваются лимфоузлы и ощущается постоянная усталость – это первые признаки рака кожи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Рак кожи представляет собой злокачественные новообразования на поверхности кожи. Обычно опухоли образуются на открытых участках кожи, на которые часто попадает солнечный свет.
Он добавил, что симптомами также являются увеличение лимфоузлов, снижение аппетита, уменьшение массы тела, постоянная усталость.
При появлении таких симптомов нужно обратиться за консультацией к врачу. Он осмотрит кожу, проведет дерматоскопию и при необходимости цитологическое исследование. При установлении диагноза врач отправит пациента на лечение.
Первый замминистра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева отметила, что в регионе в прошлом году выявили около 3 тысяч случаев базальноклеточного рака кожи и порядка 600 случаев меланомы кожи.
«Если раньше выживаемость пациентов с метастазической меланомой составляла 3-4 месяца, то сегодня превышает 6 лет», — отметила Огнева.
По ее словам, для лечения применяются современные мировые методики, иммунотерапия, специалисты регулярно проходят дополнительное обучение, что позволяет добиваться лучших результатов лечения.
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